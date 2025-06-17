İran saldırılarını neden gece yapıyor? Tesadüf değil

Haber Merkezi

Savaşın detayları gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor...

İran'ın fırlattığı füzeler, İsrail'deki hedefleri vuruyor.

İRAN NEDEN GECE SALDIRIYOR?

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İran'ın füze saldırılarında gece saatlerini seçmesinin tesadüf olmadığını öne sürdü.

Habere göre, Tahran'ın gece karanlığında düzenlediği saldırılar; gizlilik, şaşırtma ve korku gibi unsurları barındıran bir askeri doktrini yansıtıyor.

TESADÜF DEĞİL

Ancak amaç yalnızca psikolojik savaşta üstünlüğü ele geçirmekten ibaret değil.

İran'ın saldırılar için geceyi beklemesi, aynı zamanda bazı teknik zorunluluklardan da kaynaklı.

İSRAİL BASINI DUYURDU

Zira füzeler, uçakların aksine itici güç olarak atmosferdeki oksijene bağımlı değil.

Bunun nedeni ise balistik füzelerin, oksijenin bulunmadığı veya son derece seyrek olduğu yüksek irtifalarda seyretmesi.

Bu yüzden her füzenin, içerisinde yakıtın yanı sıra oksitleyici maddeler de taşıması gerekli.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İran'ın uzun menzilli füzeleri genellikle sıvı yakıtla çalışıyor.

FIRLATMAYA HAZIR HALE GELMESİ ZAMAN ALIYOR

Bu tür füzelerin fırlatmaya hazır hale gelmesi zaman alan bir süreç.

Yakıt ve oksitleyici maddenin son derece dikkatli bir şekilde füzenin içerisine yerleştirilmesi gerekiyor.

Bu durum yakıt ikmal aşamasında İran ordusunu, İsrail'in uyduları ve keşif uçakları karşısında savunmasız hale getiriyor.

İran, tespit edilme ve saldırı tehlikesini azaltmak için yakıt ikmal operasyonlarını çoğunlukla gece vakti yapıyor.

Bu nedenle saldırılarda da görüşün düşük olduğu ve havadan tespit ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı gece saatleri tercih ediliyor.