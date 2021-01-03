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    İran, Süleymani'nin intikamı için video hazırladı

    İran, Süleymani'nin intikamı için video hazırladı

    Geçen sene öldürülen Kasım Süleymani için İran, ABD'den intikam aldığı bir video yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 03:42
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 04:00
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    3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülmüştü.

    Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle, dün İran'ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde anma töreni düzenlenmişti.

    İNTİKAM VİDEOSU YAYINLANDI

    Süleymani'nin ölüm yıldönümüne özel İran, "Büyük İntikam" isimli bir animasyon videosu yayınladı.

    Yayınlanan videoda, ABD birliklerine füze ile saldırı tasvir edildi. Videoda Trump'ın konuşma yaptığı sırada önüne ABD askerinin düşmesi dikkat çekti.

    İran, Süleymani'nin intikamı için video hazırladı İZLE

    İran, Süleymani nin intikamı için video hazırladı #1

    İran, Süleymani nin intikamı için video hazırladı #2

    İran, Süleymani nin intikamı için video hazırladı #3

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