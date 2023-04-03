İran-Suudi Arabistan arasında yeni dönem: İbrahim Reisi, Kral Selman'ın davetini kabul etti İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, iki ülke arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararının ardından, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

AA

Körfez ve Orta Doğu'da dış politika bir süredir değişim sürecinde.

Dengelerin değiştiği bölgede İran-Suudi Arabistan ilişkileri de düzeliyor.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerine değinen Muhbir, “Sayın Reisi'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ilk günden itibaren temel stratejisi, bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek ve ilerletmek olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Davete olumlu yanıt

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi Riyad’a davet ettiğini hatırlatan Muhbir, “Kral Selman, Cumhurbaşkanı'nı davet etti ve bu davete olumlu yanıt verildi. İnşallah güzel şeyler olacak.” dedi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi ve buna tepki gösteren İranlı yetkililerin açıklamalarının ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları, göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, söz konusu gelişmelerin ardından tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve bu görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

10 Mart'ta yeni dönem

Riyad ve Tahran yönetimi, son olarak Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

Anlaşma kapsamında iki ülke dışişleri bakanlarının, sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi de 19 Mart'ta, Kral Selman'ın, Reisi'ye bir mektup göndererek, Riyad'a davet ettiğini belirtmişti.