İran, Türkiye’ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu

İran Milli Gaz Şirketi'nin, Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi. Gerekçe ise 'teknik bir arıza' olarak gösterildi.

İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğalgaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

10 GÜN SÜREYLE ERTELENDİ

NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.