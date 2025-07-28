İran, UAEA ile yeni bir protokol belirleyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini değerlendirdi. Bekayi’nin açıklamaları; Gazze’deki gelişmeler, nükleer anlaşma süreci, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilişkiler ve bölgesel diplomasi başlıklarında yoğunlaştı.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM, 21. YÜZYILDA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SUÇ"

İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikalara sert tepki gösteren Bekayi, "Siyonist rejim, Filistin halkını bombalarla, açlık ve susuzlukla yok etmeye çalışıyor. Bu bir soykırımdır ve ne yazık ki halen devam etmektedir" dedi. İsrail’in gıdayı bir silah gibi kullanarak kasıtlı kıtlık yarattığını vurgulayan Bekayi, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve savaş suçu niteliği taşıdığını söyledi.

"İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ İÇİN TÜRKİYE İLE TEMASTAYIZ"

Bekayi, Gazze’deki durum karşısında İslam dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "İslam İşbirliği Teşkilatı’nın acil bir zirve düzenlemesi için diplomatik temaslarımız sürüyor. Dönem başkanı Türkiye ve Suudi Arabistan ile bu konuda yakın iş birliği içindeyiz." dedi.

"AVRUPA'NIN TETİK MEKANİZMASINI İŞLETME YETKİSİ YOK"

İstanbul’da Avrupa ülkeleriyle yapılan nükleer müzakerelere ilişkin konuşan Bekayi, görüşmelerin sadece nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılması odaklı olduğunu ifade etti. Avrupa tarafının, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirecek olan "tetik mekanizmasını" işletme yetkisine sahip olmadığını belirten Bekayi, "Avrupa, nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini açıkça ihlal etti. Bu şartlarda anlaşmaya taraf olarak kalıp kalmadıkları bile tartışmalıdır." şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA ABD İLE MÜZAKERE PLANIMIZ YOK"

ABD’nin nükleer görüşmeleri yeniden başlatma çağrılarına ilişkin soruları yanıtlayan Bekayi, "Şu an için ABD ile herhangi bir müzakere planımız bulunmuyor. Ancak bu konuda karar, İran’ın ulusal çıkarları doğrultusunda alınacaktır." ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN GÜVENLİĞİNİ HEDEF ALAN SALDIRILAR, CEVAPSIZ KALMAZ"

İran’ın güneydoğusunda bir adliyeye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya da değinen Bekayi, bu eylemin sorumluluğunu üstlenen Ceyşu’l Adl örgütünün İsrail ile bağlantısı olduğunu ileri sürdü:

"Siyonist rejim, İran halkının güvenliğini tehdit etmek için her türlü aracı kullanıyor. Ancak bu tür saldırılar, kararlılığımızı daha da artırıyor."

UAEA İLE YENİ PROTOKOL

İran Meclisi’nin UAEA ile iş birliğini sınırlandıran yasasının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Bekayi, buna rağmen Ajans ile denetim süreçlerine ilişkin yeni bir protokol üzerinde çalışıldığını belirtti: "Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde UAEA’dan bir yetkili İran’ı ziyaret edecek ve bu teknik konular görüşülecek."

NPT'DEN ÇEKİLME: "HAKLARIMIZ KORUNMAZSA ÜYELİĞİN ANLAMI KALMAZ"

Avrupa’nın yaptırım mekanizmasını devreye sokması durumunda İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceği yönündeki açıklamalara da değinen Bekayi, "Eğer İran bu anlaşmaya üye olarak kalacaksa, haklarından da tam anlamıyla yararlanmalıdır. Aksi halde üyeliğin bir anlamı yoktur. İran’ın uranyum zenginleştirme politikasında ise bir belirsizlik yoktur." ifadelerini kullandı.

ZENGEZUR KORİDORU: "BÖLGE DIŞI AKTÖRLERE GEREK YOK"

ABD’nin Zengezur Koridoru’nu kiralama talebinde bulunduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Bekayi, "Bu iddialar diğer ülkeler tarafından da reddedildi. Kafkasya’daki sorunların çözümünün, bölge ülkeleri arasında sağlanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.