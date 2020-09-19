Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    İran: Ukrayna uçağı ABD yüzünden düştü

    İran Ordusu, 8 Ocak'ta Tahran üzerinde 'yanlışlıkla' füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının, ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahelesi nedeniyle vurulmuş olabileceğini açıkladı.
    • AA
    • 19.09.2020 - 08:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İran: Ukrayna uçağı ABD yüzünden düştü

    İran devlet televizyonunda katıldığı programda açıklama yapan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Purşasb, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'ta ABD üslerini balistik füzelerle vurmasından birkaç saat sonra radarda seyir (cruise) füzesi olarak algılandığı için düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağına ilişkin incelemelerin olması gereken seviyeye henüz ulaşmadığını belirtti.

    "ABD MÜDAHALESİ OLABİLİR"

    Uçağın füze sanılarak hava savunma sistemleri tarafından vurulmasının, ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesinin bir sonucu olabileceğini iddia eden Purşasb, "Ukrayna uçağı konusunda ABD tarafından elektronik savaş operasyonu yürütüldüğünü düşünüyorum." dedi.

    İran: Ukrayna uçağı ABD yüzünden düştü #1

    "SINIRDAN SEYİR FÜZESİ ATEŞLENDİ"

    Savunma sistemlerine yapılan müdahaleyle radarların sanal görüntülerle yanıltılmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Purşasb, uçağın vurulmasından hemen önce radarlarda sınırdan seyir füzesi ateşlendiğinin rapor edildiğini aktardı.

    İran: Ukrayna uçağı ABD yüzünden düştü #2

    UKRAYNA UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

    Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

    İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

    Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir