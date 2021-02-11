İran, ülkenin güneybatısında askeri tatbikat başlattı

İran ordusu, 5 Ocak'tan bu yana düzenlediği tatbikatlara bir yenisini ekledi. Ülkenin güneybatısında başlatılacak harekata, kara kuvvetlerine İHA ve helikopterler destek verecek.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneybatı tarafında düzenlenen harekatın adı, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur tarafından yapılan açıklama ile 'Büyük Peygamber 16' olduğu bildirildi.

Pakpur, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tugayların katılacağı tatbikata insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin de destek vereceğini belirtti.

"TATBİKAT TEST AMAÇLIDIR

Ayrıca Pakpur, yaptığı açıklamalarda, "Bu tatbikat, Kara Kuvvetlerinin muharebe ve savunma teçhizatlarının operasyonel güç seviyesini test etmek amacıyla yapılmaktadır." dedi.

"HER TEHDİDE KARŞI HAZIR"

Pakpur, tatbikatta özel kuvvetler, komanda tugayları, topçu tugayları, zırhlı birimler ve hava kuvvetlerinin de yer alacağını belirterek, "Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kuzeydoğu, batı, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki ciddi güvenlik sorumluluğuyla birlikte her türlü muhtemel tehdide karşı koymaya tam olarak hazırdır." ifadelerini kullandı.

TATBİKATLAR ART ARDA YAPILIYOR

İran son haftalarda art arda askeri tatbikatlar düzenledi. İlk olarak 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce İHA ile saldırı tatbikatı düzenlenmişti. İran ordusu, 13 Ocak'ta Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti.

BALİSTİK FÜZELER TEST EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak'ta ülkenin orta bölgesindeki Kevir Çölü’nde füze ve İHA'larla geniş çaplı tatbikat yapmıştı. Tatbikatta uzun menzilli balistik füzeler test edilmişti. İran ordusu, 19 Ocak'ta da ülkenin güneydoğusunda yer alan Umman Denizi kıyısındaki Mekran sahilinde askeri tatbikat yapmıştı.