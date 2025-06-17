İran, vatandaşlarını uyardı: Konum tabanlı mobil uygulamaları kullanmayın

İHA

İran hükümeti, vatandaşlarına yönelik ciddi bir siber güvenlik uyarısı yayımladı. Devlet televizyonu IRIB aracılığıyla yapılan açıklamada, İsrail’in son dönemde İranlı bilim insanları ve üst düzey askeri yetkililere yönelik gerçekleştirdiği suikastlerde cep telefonu takibi kullandığı belirtildi. Bu bağlamda, halktan WhatsApp, Telegram gibi konum tabanlı mesajlaşma uygulamalarını kullanmamaları istendi. Yetkililer, özellikle savaş ortamlarında bu tür uygulamaların ciddi güvenlik riski taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların hareket etmeden önce cep telefonlarını kapatmalarını tavsiye etti.

İran hükümetinden yapılan açıklamada, "Hassas noktalara cep telefonu ile gitmekten kaçının. Özellikle stratejik kurumlarda çalışanlar, sadece güvenli haberleşme kanallarını tercih etmeli ve şüpheli yazılımlardan uzak durmalıdır" uyarısı yapıldı.

"İSRAİL, İRAN'A KARŞI DİJİTAL CEPHE AÇTI"

İran Siber Güvenlik Komutanlığı da konuya ilişkin değerlendirmesinde, İsrail’in dijital altyapıya yönelik geniş çaplı bir siber savaş başlattığını, bu saldırılarla ülkedeki çevrimiçi hizmetlerin sekteye uğratılmasının hedeflendiğini bildirdi. Komutanlık, İsrail’in bu siber saldırı girişimlerinin büyük ölçüde engellendiğini, sistemleri askeri ve dijital istihbarat amaçlı kullanmasının önüne geçildiğini vurguladı.

Son olarak İran’ın en büyük bankalarından biri olan Bank Sepah, sabah saatlerinde siber saldırıya uğradı. İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen bir hacker grubu saldırıyı üstlenerek, “Bank Sepah’a ait tüm verileri yok ettik” açıklamasında bulundu.