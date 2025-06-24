İran ve İsrail arasındaki ateşkesin detayları

İran ve İsrail arasındaki şiddetli çatışmalarda ateşkes ışığı...

İsrail'e açıktan destek vererek İran'daki 3 nükleer tesise de bombardıman uçakları ile saldırı emrini veren ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaların 12. gününde Katar'ın desteği sayesinde ateşkese varıldığını açıkladı.

ABD merkezli NBC'e röportaj veren Trump, İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi.

"ATEŞKES SONSUZA KADAR SÜRECEK"

Çatışmaların devam etmesi halinde durumun daha da kötüye giderek "tüm Orta Doğu'yu yerle bir edebileceğini" savunan Trump, iki ülke arası varılan ateşkesin önemine dikkati çekti.

İsrail ve İran'ın ateşkes için aynı anda talepte bulunduğunu söyleyen Trump, "Amerika için harika bir gün. Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum. Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek. Çatışmalar tamamen bitti. İran ve İsrail'in bir daha birbirlerine ateş açacağına inanmıyorum." diye belirtti.

NİHAİ KARAR DAHA SONRA VERİLECEK DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın duyurduğu "ateşkes" anlaşmasına ilişkin ilk açıklaması ise, "Şu anda İsrail ve İran arasında herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulmasına yönelik bir anlaşma bulunmuyor." oldu.

Arakçi, "Askeri operasyonlarımızın durdurulmasıyla ilgili nihai karar daha sonra verilecek." sözleri ile ateşkes şartlarının hala gözden geçirildiği sinyallerini verdi.

İKİ TARAF DA ATEŞKESİN KABULÜNÜ DUYURDU

İsrail radyosu, ateşkesin resmen başladığını duyurmasının ardından İran'ın 5. kez ülkeye füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Saldırılara karşılık verilmeyeceğini açıklayan İsrail radyosu, 9 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Fars Haber Ajansı ise, saldırıdan kısa bir süre Hamaney rejiminin ateşkes şartlarını kabul ettiğini ve ateşkesin 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla başladığını resmen duyurdu.

İran'ın ateşkesi resmen duyurmasının ardından İsrail'de, sığınaklara inen İsraillilere normal hayatlarına dönebilecekleri çağrısı yapıldı.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu da ateşkesin resmen kabul edildiğine yönelik açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, “Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Bu savaşı başlatan İsrail’di.” dedi.

ATEŞKESİN DETAYLARI

07:30’dan itibaren yürürlüğe giren ateşkese göre, ilk olarak İran tüm askeri operasyonlarını durduracak.

ABD, saat 07.00'de İran'a, 07.30'a kadar tüm askeri faaliyetlerini sonlandırması için süre tanıdı.

Ateşkesin kabulünün ardından İran’ın tüm hava, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurması talep edildi.

İLK OLARAK İRAN, 12 SAAT SONRA DA İSRAİL ASKERİ OPERASYONLARI DURDURACAK

İsrail, İran’ın silah bırakmasından 12 saat sonra yani 24 Haziran 16.00 GMT (İsrail’de 19.00) itibarıyla ateşkese katılacak.

Ateşkes süresince İran, Tahran ve diğer etkilenen bölgelerde insani yardım dağıtımına izin verecek.

Birleşmiş Milletler, bu koridorların açılmasını denetlemek için bir gözlemci ekibi gönderecek.

24 Haziran ateşkes hazırlık süreci olarak belirlenirken 25 Haziran ise, ateşkesin resmen yürürlükte olduğu ve gerilimin yaşanmayacağı bir gün olacak.

ATEŞKES SÜRECİ DENETLENECEK

Katar ve BM arabuluculuğunda, tarafların gerilimi azaltmak için dolaylı görüşmelere devam edilecek, yeni bir çatışmanın önü kesilecek.

İran Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin “İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırılarından doğan zararların tazminini” de kapsayacağını ifade etti.

Ateşkesin uygulanmasını denetlemek için BM Güvenlik Konseyi’nin geçici bir izleme mekanizması kuracak.

Anlaşmada, İsrail, İran’ın nükleer programını yeniden başlatmaması gerektiğini vurgularken, İran, İsrail’in “egemenlik ihlallerine” son vermesini ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını azaltmasını talep etti.