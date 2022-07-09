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    İran ve Rusya arasındaki işlemlerde dolar kullanılmayacak

    ABD yaptırımları karşısında anlaşmaya varan İran ve Rusya, ikili işlemlerinde dolar yerine kendi para birimlerini kullanmaya hazırlanıyor.
    • 09.07.2022 - 16:09
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    İran ve Rusya arasındaki işlemlerde dolar kullanılmayacak

    Savaşın ardından enerji ticaretinde ruble şartı getiren Rusya, İran ile işlemlerinde de yeni bir yola giriyor.

    İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, başkent Tahran'da basına yaptığı açıklamada yaptırımlar altındaki Tahran ile Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanlarda bazı önemli anlaşmalar sağlandığını duyurdu.

    İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Salihabadi, Rus yetkililer ile yaptığı görüşmelerde iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkilerini geliştirme yönünde önemli adımlar attığını belirtti.

    İkili ticarette dolar ve euro devreden çıkıyor

    Karşılıklı ticarette dolar ve euronun devreden çıkarılarak ulusal para birimlerine geçiş yapılmasıyla ilgili atılacak adımların da görüşmelerde ele alındığını aktaran Salihi, "Ulusal para birimlerinin kullanılması, Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi ve yakında varılan anlaşmaların uygulanmasını göreceğiz." dedi.

    AA'nın haberine göre Salihabadi, Moskova ziyareti sırasında Rusya ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için varılan anlaşmaların yakın gelecekte hayata geçirileceğini ve olumlu sonuçlarının iki ülkede de hissedileceğini ifade etti.

    İki günlük ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Rusya'ya giden Salihabadi, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke Merkez Bankaları arasındaki bankacılık iş birliğinin geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı.

    İran, 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalırken Rusya ise şubatta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında uluslararası yaptırımların hedefi olmuştu.

    İran ve Rusya arasındaki işlemlerde dolar kullanılmayacak #1


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