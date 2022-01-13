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    İran ve Venezuela dahil 8 ülke, BM'de oy kullanma hakkını kaybetti

    İran ve Venezuela dahil 8 ülke Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için örgütte oy kullanma hakkını kaybetti.
    • AA
    • 13.01.2022 - 07:18
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    İran ve Venezuela dahil 8 ülke, BM'de oy kullanma hakkını kaybetti

    BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

    BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi.

    OY HAKKINI KAYBEDEN 11 ÜLKE

    BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler arasında Iran, Venezuela, Sudan, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine, Antigua ve Barbuda, Vanuatu yer alıyor.

    İran ve Venezuela dahil 8 ülke, BM de oy kullanma hakkını kaybetti #1

    İRAN, "BORÇARIN NEDENİ ABD YAPTIRIMLARI" DEDİ

    İran geçen sene de BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcunu geciktirdiği için Genel Kurul'da oy kullanma hakkını kaybetmiş, 16 milyon dolarlık minimum ödeme yaparak oy kullanma hakkını geri kazanmıştı.

    İran, BM'ye aidatını ABD'nin ''yasa dışı yaptırımları'' yüzünden ödeyemediğini savunmuştu.

    İran'ın oy kullanma hakkını geri kazanabilmesi için 18 milyon dolardan fazla, Venezuela'nın ise 39,8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.


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