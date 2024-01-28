İran, yabancı bayraklı tankere el koydu Devrim Muhafızları, 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığını belirttiği tankerin yolculuğuna izin vermedi. Tankerdeki mürettebat gözaltına alındı.

AA

Kaçak akaryakıt taşıdığı iddia edilen gemiye el konuldu.

Operasyonla ilgili açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred konuya ilişkin bilgi verdi.

Devrim Muhafızları'nın, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bayraklı bir tankere el koyduğu belirtildi.

2 milyon litre kaçak akaryakıt tespit edildi

Hüneriyan Mücerred, açıklamasında şöyle dedi:

Buşehr yakınlarında, okyanus ülkelerinden birinin bayrağını taşıyan tankerde 2 milyon litre kaçak akaryakıt tespit edildi.

Mürettebat gözaltına alındı

İranlı yetkili, yargı kararıyla söz konusu gemiye el konulduğunu aktardı.

İkisi Asya ülkesinden olmak üzere 14 yabancı mürettebatın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)