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DHA

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları beşinci gününde devam ediyor.

Saldırıların şiddeti her geçen gün artıyor.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırıların dozunu daha da artıracaklarını açıkladı.

"YAKIN ZAMANDA CEZALANDIRICI SALDIRILAR BAŞLAYACAK"

İran'ın saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Musevi, ülkesinin tarih boyunca saldırı ve işgallere teslim olmadığını belirtti.

Tümgeneral Musevi, "Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlar caydırıcı nitelikteydi. Yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlayacak. İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar Netanyahu'nun vahşi hırslarının kurbanı olmamak ve hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler" açıklamasında bulundu.