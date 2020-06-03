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    İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    İran'ın batısındaki İylam eyaletinde, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 12:17
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    İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 12.46'da kaydedildi.

    Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

    Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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