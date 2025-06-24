İran'da ateşkes kutlamaları

İsrail, nükleer silah çalışmalarındaki dikkat çekici gelişmeler nedeniyle 13 Haziran'da İran'a yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı başlattı.

Ağır bir hasar alıp geri çekilmesi beklenen İran ise, saldırılara aynı şiddetle karşılık vererek İsrail'in birçok bölgesinde ağır yıkıma neden oldu.

İki ülke de birbirlerinin altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle can kayıpları verdi.

ABD DE DAHİL OLDU

Bu süre zarfında tüm dünya İsrail'in saldırılarını kınarken Tel Aviv'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'daki 3 nükleer tesisi de vurarak ciddi bir zarara neden oldu.

Bu saldırıya karşılık İran, Katar'daki bir ABD askeri üssünü vurdu.

Gelişmenin ardından Katar yönetimininin de arabuluculuk faaliyetlerine başlamasıyla Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkese varıldığını açıkladı.

İKİ ÜLKE DE ONAYLADI

Önce İsrail radyosu, ardından da İran haber ajansları ateşkesi resmi olarak duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin resmiyetini açıklarken, Donald Trump'a teşekkür de etmeyi ihmal etmedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, “Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Bu savaşı başlatan İsrail’di.” dedi.

İRAN SOKAKLARINDA KUTLAMALAR

Arakçi'nin ateşkesi duyurmasının ardından binlerce İranlı sokaklara döküldü.

11 gün boyunca ağır bir bombardıman altında korku dolu günler geçiren İranlılar, başta tahran olmak üzere ülkenin birçok noktasında sevinç kutlamaları düzenledi.

Araçlarıyla konvoy düzenleyen İranlılar, ülkelerinin bayrağını dalgalandırarak sevinç naraları attı.