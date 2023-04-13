İran'da başörtüsüz kadınları tespit edecek kameralar kuruldu Başörtüsü zorunluluğunu ihlal edenler, şehir kameraları ile tespit edilecek. Başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara akıllı kamera sistemleri kuruldu. Sistem, 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren devreye girecek.

AA

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 16 Eylül'de hayatını kaybetti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Protestocu kadınlar başını örtmüyor

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürüldü, 100’den fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetti.

Ülkede Mahsa Emini’nin ölmesini protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi de gözaltına alındı.

Toplu gösteriler sona ermesine rağmen, İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.

Kameralarla tespit edilecek

İran hükümeti de buna karşılık yenilikçi bir tedbire başvurdu.

Emniyet güçlerinin vatandaşlarla herhangi bir gerilim yaşanmaması için halka açık alanlarda ve caddelerde akıllı kameralar kullanılmasına karar verildi.

Söz konusu kameralar, başörtüsü zorunluluğuna uymayanların kimliğini tespit edecek.

Polis de kimliği tespit edilen kadınlara, fiilin tekrarlanmasının hukuki sonuçlar doğuracağını hatırlatan uyarı mesajları gönderecek.

Sistem kuruldu

Bu kapsamda başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara akıllı kamera sistemleri kuruldu.

Sistem, 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren devreye girecek.

Öte yandan zorunlu kıyafet kurallarına karşı çıkmanın ülkenin manevi imajını zedelediği ve güvensizlik yarattığını bildiren güvenlik güçleri, vatandaşlardan polisle iş birliğini sürdürmeleri ve zarar verici adımlardan kaçınmalarını istedi.