İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cemaatin sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini vurguladı.

İran, koronavirüs tedbirlerinde değişikliğe gidiyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin ibadete açılacağını söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BEYAZ BÖLGELERDE CAMİLER AÇILIYOR

Ruhani, "133 az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tespit edilen yerleşim biriminde yarın itibarıyla camilerin ibadete açılması ve bu yerlerde cuma namazının kılınması kararını verdik." dedi.

CEMAATE SOSYAL MESAFE UYARISI

Söz konusu camilerde cemaatin sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini hatırlatan Ruhani, 133 yerleşim biriminin nereler olduğu konusunda açıklama yapmazken, okulların da bu bölgelerde 16 Mayıs'ta açılmasının planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüsle mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı bölge uygulamasına geçildiğini, 14 gün boyunca yeni vaka görülmeyen ve virüs kaynaklı ölüm olmayan bölgelerin az tehlikeli veya beyaz bölgeler olarak nitelendirileceğini söylemişti.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 156'ya, vaka sayısı ise 96 bin 448'e ulaştı.