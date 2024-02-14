İran'da, doğalgaz boru hattı patladı: Sabotaj açıklaması Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğal gazdağıtım hattında sabaha karşı meydana gelen patlamanın sabotaj olduğu bildirildi.

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AA

İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, Borucen ilçesinde doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı." dedi.

Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ölü ve yaralı yok

İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattında, sabaha karşı şiddetli patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)