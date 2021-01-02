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    İran’da doğalgaz patlaması

    İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında 12 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 02:42
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    İran’da doğalgaz patlaması

    İran’ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi.

    12 KİŞİ YARALANDI

    Patlama sonucu 12 kişinin yaralandığı, çevredeki binalarda da hasar oluştuğu aktarıldı.

    Patlamada nedeniyle apartman sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi.

    İran’da doğalgaz patlaması #1

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