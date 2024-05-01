İran'da gizli belgeler sızdırıldı: 16 yaşındaki genç kız tecavüze uğrayıp öldürülmüş... İran'da 16 yaşındaki Nika Şakarami isimli kız çocuğunun, 2022'deki protestolarda 3 Devrim Muhafızı tarafından gözaltına alınıp, tecavüze uğradığı ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

ensonhaber.com

İran'da yaşanan bir olay, dünya kamuoyunda gündem oldu.

2022 yılında rejim karşıtı bir protestoya katılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Nika Şakarami'nin cesedi, dokuz gün sonra bulunmuş, hükümet intihar ettiğini iddia etmişti.

Yaşanan olayla ilgili Devrim Muhafızları tarafından yazıldığı anlaşılan bir belge sızdırıldı.

Önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Sızdırılan belgelerde, protestolara katıldıktan sonra gözaltına alınan 16 yaşındaki Nika Şakarami'nin, üç Devrim Muhafızı tarafından önce tecavüze uğradığı ardından da öldürüldüğü ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre rapordaki iddialar, İran hükümeti ve Devrim Muhafızları'na soruldu, ancak yanıt gelmedi.

Devrim Muhafızları gizlemeye çalıştı

"Çok Gizli" ibareli rapor, Nika'nın davasıyla ilgili olarak, ülkenin İslami kurumlarını savunan güvenlik gücü Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan bir duruşmayı özetliyor.

Raporda, Nika'nın katillerinin ve gerçeği gizlemeye çalışan üst düzey komutanların isimleri de yer alıyor.