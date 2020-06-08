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    İran'da heykel yarışması

    İran'da heykel yarışması

    Tahran Belediyesi Estetik Kurumu, en güzel Kasım Süleymani heykelinin yapılması için dünyaya çağrı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 14:39
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    İran'da heykel yarışması

    ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani, ülkede büyük bir kahraman haline geldi.

    İran'ın farklı noktalarında heykeli yapılan Süleymani için Tahran Belediyesi de yarışma başlattı.

    Kasım Süleymani'nin en güzel heykelini yaptırmak isteyen Tahran Belediyesi Estetik Kurumu, Süleymani'nin biyografisine ve kişilik sembollerine göre tasarlanıp yüzünün ve vücudunun doğru simülasyonu temelinde gösterilmesini istedi.

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    İranlı yetkililer, çalışmalarını 5 Temmuz'a kadar [email protected] adresine göndererek yarışmaya katılacak.

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