İran'da kadınlar, başörtüsü yasağını fiilen kaldırdı

Mahsa Amini'nin ölümünün ardından kıyafet baskısına ayaklanan kadınlar, sokaklarda başörtüsüz gezmeye başladı. Görüntüler, 'İran'da yeni bir devrim yolda mı' sorusunu akıllara getirdi.

İran’da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini’nin fitilini ateşlediği protestolar devam ediyor.

Sokaklara dökülen birçok kişi, ahlak polislerinin uyguladığı baskıcı rejime karşı ayaklanmış durumda.

Özellikle kadınlar, kendilerine uygulanan kıyafet baskısına karşı İran sokaklarında ‘özgürce’ dolaşabilmenin mücadelesini veriyor.

Büyükşehirlerde başörtüsüz kadın sayısı artıyor

Ülkede artan gerilim ortamı nedeniyle kıyafet baskılarının rejim tarafından ‘bir süreliğine’ gevşetilmiş olduğu görülüyor.

Ülkenin özellikle Tahran gibi büyük şehirlerinde, başörtüsü takmadan gezen kadınların sayısının arttığı görüldü.

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Adım adım reforma doğru…

Kadınların sokaklarda diledikleri gibi gezmesi, adım adım gelecek bir reform olarak yorumlandı.

Muhafazakar politikacıların söylemlerine ters düşecek şekilde kadınlar, başörtülerini ya tamamen çıkarıp ellerinde taşımaya ya da başlarının arkasına takmaya başladı.

Sokaklarda belirsizlik sürüyor

Oysa İran’da, 1979 İslam Devrimi yıllarından bu yana, kıyafet konusunda katı kurallar hakimdi.

Parlamentodaki muhafazakarlar siyasiler, aylardır İslami yasaların daha katı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya çalışırken, İran sokaklarındaki son durum belirsizliğini koruyor.

Fakat kadınlar, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başörtüsü yasağını fiilen kaldırmış gibi gözüküyor. Sokaklarda gezen başörtüsüz kadın sayısı, günden güne artıyor.