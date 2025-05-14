İran'da kum fırtınası: Okullar tatil edildi

AA & Ensonhaber

İran'da çöl kaynaklı kum fırtınaları, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Resmî haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, bazı şehirlerde kriz yönetim merkezleri ve acil durum komiteleri, yoğun toz bulutları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

BATI KESİMİ, KUM FIRTINASI ETKİSİNDE

Özellikle ülkenin batı kesimini etkisi altına alan fırtına, Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan eyaletlerinde tüm okulların kapatılmasına yol açtı. Doğu Azerbaycan’da ise yalnızca okullar değil, Tebriz kentindeki tüm kamu kurumları ve bankalar da geçici olarak faaliyetlerini durdurdu.

Meteoroloji yetkilileri, kum fırtınasının etkisini artırarak Elburz eyaleti ile başkent Tahran’a doğru ilerlediğini belirtiyor. Uzmanlar, önümüzdeki saatlerde hava kalitesinde ciddi düşüşler yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.