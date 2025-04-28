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İHA

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan patlamanın ardından can kaybı sayısı arttı. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'dan 65'e yükseldiğini bildirdi.

"ÖNCELİĞİMİZ CAN KAYIPLARININ TESPİTİ"

Vali Aşuri, patlama sonrasında limanda çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından arama-kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Konteynerlerin taşınması işleminin tamamlanması iki haftaya kadar sürebilir. Şu anda önceliğimiz hayatını kaybedenlerin tespiti ve bulunması.

Patlama sonucu 1.210 kişi de yaralanmıştı. Bunlardan 138'inin hastanede tedavisi sürerken, patlamanın kesin nedeni ise hala belirlenebilmiş değil.