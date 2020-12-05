İran'da Muhsin Fahrizade'nin mezarına ziyaret

Silahlı saldırı sonucu öldürülen nükleer bilimcinin sevenleri, Fahrizade'nin mezarı başında dua etti.

Suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin Tahran'daki mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Geçen haftaki saldırıda hayatını kaybeden ve pazartesi günü sınırlı bir cenaze töreniyle başkent Tahran'da toprağa verilen Fahrizade'nin Tecriş bölgesindeki İmamzade Salih avlusundaki mezarı ziyaretçi akınına uğruyor.

FAHRİZADE'NİN MEZARINDA DUA ETTİLER

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşların cenaze törenine katılmasına izin verilmedi. Fahrizade'nin sevenleri bu nedenle mezarı başında dua ediyor ve çiçek bırakıyor.

Muhsin Fahrizade'nin mezarına ziyaret FOTO GALERi

27 KASIM'DA SALDIRIYA UĞRADI

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor." demekle yetinmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın." demişti.

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