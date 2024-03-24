İran'da Nevruz tatili kazaları 417 cana mal oldu

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart yılın ilk günü kabul ediliyor.
Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanan ülkede halkın geneli yaklaşık 2 haftalık tatile çıkıyor.
Aile ziyaretleri ve gezilerin gerçekleştiği bu günlerde, şehirler arası yollarda yoğunluğun artması nedeniyle trafik kazalarında artış gözleniyor.
Kazalara ilişin bilgi verdi
Tesnim Haber Ajansı'na konuşan, İran Emniyet Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Timur Hüseyni, Nevruz günlerinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.
417 kişi öldü
Hüseyni, "14 ila 24 Mart tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 417 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 392 kişi de yaralandı." dedi.
İranlı yetkili kazaların yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik ve hız gibi nedenlerle meydana geldiğini kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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