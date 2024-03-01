İran'da parlamento seçimleri için sandık başına gidiliyor İran'da, 12. Dönem Millet Vekilliği ve İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı.

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ensonhaber.com

İran'da halk, bugün İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başına gidiyor.

Ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00 itibarıyla seçmenler oy vermeye başladı.

Kayıtlı 61 milyon seçmenin oy kullanacağı ülkede oy verme işlemi ise 18.00'de sona erecek.

Oy verme işlemi başladı

İran'ın 290 sandalyeli İslami Şura Meclisi için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışıyor.

Dini liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlerde yer alıyor.

Hamaney oyunu kullandı: Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de, başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde ilk kez basın mensupları önünde oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, "Aziz milletimiz tüm dünyanın gözünün, bizim üzerimizde olduğunu bilsin. Seçimlere katılım göstererek dostları sevindirin ve düşmanları hayal kırıklığına uğratın. Tüm dünya sizin seçimlerde ne yapacağınızı ve sonuçların ne olacağını görmek istiyor. İran milletine çağrım sabahın ilk saatlerinden itibaren oyunuzu kullanın." ifadelerini kullandı.

Reisi de oy verdi

Hamaney'den sonra bu kez de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 12. Dönem Millet Vekili ve 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığına gelerek oy kullandı.

Reisi'nin oy kullandığı anlar objektiflere yansıdı.