İran'da partili sistem tartışması

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülke sorunlarının partili sistemlerde ele alındığını ve bu şekilde verim sağlandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Anayasa ve Vatandaşlık Hakları" konulu konferansta yaptığı konuşmada, ülkesindeki seçim sistemini eleştirdi.

Ruhani, ülkesindeki seçimlerde kişi veya kişiler yerine siyasi partilere oy verilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

"YENİDEN DÜŞÜNMELİYİZ"

Ruhani, "Yönetim ve anayasa sistemimiz parti üzerine kurgulanmamıştır. Bazı sorunlarımız var. Söz konusu alanlarda yeniden düşünmeliyiz." dedi.

PARTİLİ SİSTEM VURGUSU

Ülkede siyasi parti sisteminin olmaması nedeniyle seçimlerde halkın kim veya kimlere oy vereceği konusunda yönlendirilmesinde zorluk yaşandığını dile getiren Ruhani, "Partili sistemlerde ülke sorunları ele alınıyor. Parti görüşleri öne sürülüyor, eleştiriliyor, tartışılıyor. Bu şekilde daha verimli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ANAYASA TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Anayasada 31 yıldır herhangi bir değişikliğe gidilmediğine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "Daha önce anayasa 10 yıllık dönemi kapsıyordu. İhtiyaç duyulduğunda anayasa tekrar gözden geçirilebilir." ifadelerini kullandı.

REFERANDUM ÖNERİSİ

İran'daki seçimlerde de partili sisteme geçilmesinden yana olduğuna işaret eden Ruhani, anayasaya göre önemli bir konuda görüş ayrılığı söz konusu olduğunda referanduma gidilmesi gerektiğini hatırlattı.

İran'da gelecek yıl haziran ayında 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi planlanıyor.