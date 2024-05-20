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İran'da rejim muhalifleri, Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonrası kutlama yaptı

İran'da rejim muhalifleri, Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonrası kutlama yaptı İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası geçirmesi sonrası rejim muhalifleri havai fişekli kutlama yaptı. Bazı muhalifler de dans ettikleri videoları sosyal medyalarından paylaştı.