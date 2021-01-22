İran'da Ruhani'ye devlet televizyonunda hakaret

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan "Zaviye" programına katılan İslam Kültür ve Düşünce Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Ahmed Cihan Bozorgi'nin Cumhurbaşkanı Ruhani hakkında "uyuşturucu madde kullanıcısı" imasında bulunması tepki topladı.

"BELKİ DE OCAK BAŞINDA OTURUYOR"

Muhafazakar kimliğiyle tanınan ve aynı zamanda bir din adamı olan Bozorgi, dün devlet televizyonunda katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ülkenin sorunlarına kayıtsız kaldığını iddia ederek, "Evinde oturan o yetkili, belki de ocak başında oturuyor (İran'da uyuşturucu madde kullananlara yakıştırılan bir tabir). Memlekette neler olduğuna dair kafasını çevirip bakmıyor ve kabinesindeki bakanları da onu arayıp sorunlardan söz edemiyor. Bu kişi ülkenin yetkilisi midir?" ifadelerini kullanmıştı.

MUHAFAZAKAR MEDYA SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

Söz konusu hakaretlere hükümet kanadından tepkiler yükselirken muhafazakar medya kuruluşları da Bozorgi'nin sözlerini sert dille eleştirdi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Denetleme Kurulundaki yürütme organı temsilcileri, söz konusu programdaki hakarete karşı yasal işlem talebinde bulundu.

"YIKICI EYLEMLER ARTTI"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Ruhani'ye yönelik hakaretlerin ve hükümete karşı "yıkıcı" eylemlerin arttığına dikkati çekti.

Ruhani'ye yönelik hakaret içerikli ifadeleri "dini öğretilere aykırı ahlaksız bir yöntem" olarak niteleyen Vaizi, "Hakaret edenleri popüler hale getirmediği gibi, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bu zor koşullarda daha çok çalışma ve halka hizmet etme kararlılığını azaltmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLET TELEVİZYONU İFTİRA VE HAKARETİN YATAĞI"

Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Başkan Yardımcısı Ali Rıza Muizzi de devlet televizyonu yoluyla Cumhurbaşkanı Ruhani'ye daha önce de hakaret edildiğini ancak bu duruma daha fazla tahammül etmeyeceklerini belirterek, devlet televizyonunu "iftira ve hakaretin yatağı" olarak suçladı.

Muizzi, şu ana kadar IRIB yönetiminden kimsenin bu "utanç verici skandala" tepki vermemesini de eleştirdi.

"KEŞKE SAKALINIZ VE SARIĞINIZLA BİRLİKTE DÜNYANIZI BÜYÜTSEYDİNİZ"

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina ise Ruhani'ye hakaret nedeniyle tepkilerin odağı olan Bozorgi'nin din adamı kimliğine işaret ederek, "Keşke sakalınız ve sarığınızla birlikte dünyanızı büyütseydiniz. İran'ın şerefli halkına ve ülkenizin ikinci şahsına hakaret etmek İslam'a ve Cumhuriyet'e hizmet değil, Trump'ın aptalları ile uyumludur." ifadelerini kullandı.