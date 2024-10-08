İran'da sahte içki faciası: 21 kişi yaşamını yitirdi İran'ın Mazenderan eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle 21 kişi öldü.

AA

Alkolün yasak olduğu İran'da şaşırtan bir facia yaşandı.

İran Öğrenci Haber Ağı'nın (SNN) haberine göre, Mazenderan Adli Tıp Genel Müdürü Ali Abbasi, eyalette metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle 21 kişinin öldüğünü bildirdi.

21 KİŞİ ÖLDÜ

Ölenlerden 18'inin erkek, üçünün kadın olduğunu aktaran Abbasi, metil alkolün tüketilmesinin körlüğe, böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açtığını belirtti.

Mazenderan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tedavi Birimi Başkanı Resul Zafermend ise metil alkol tüketimi nedeniyle 284 kişinin zehirlenme belirtileri hastaneye başvurduğunu kaydetti.

'ALKOLÜN YASAK OLMASI KAÇAĞA TEŞVİK EDİYOR'

İranlı doktor, ölenlerin haricinde bunlardan 4'ünün görme yetisini kaybettiğini ve 81'inin de böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini söyledi.

İçkinin yasak olduğu İran'da kaçak yapılan içkilerde bazen etil alkol yerine daha ucuz olduğu için metil alkol kullanıldığı ve bunun da ölümlere ve görme kayıplarına yol açacak zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)