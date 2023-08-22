İran'da şaşkına çeviren olay: Evi bir köpeğe devretti İran'da emlak şirketi müdürü bir evin mülkiyetini köpeğe sattığını gösteren bir video paylaştı. Harekete geçen İran polisi önce şirketi kapattı ardından da şirket müdürünü tutukladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İran'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İranlı bir çift, evlerinin tapusunu "Chester" adlı köpeğe devretmek için bir sözleşme imzaladı. Kadın, köpeğin patisini tapu belgesinin üzerine bastırdı. Evi köpeğe devrettiler Bu işlemin ardından şirket müdürü de mülkü tanımladı. Videoda, çiftin "Varisleri olmadığını ve evlerini köpeğe satmayı istediklerini" belirttikleri duyulurken, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından İran polisi harekete geçti. Tutuklandı Başlatılan soruşturma çerçevesinde emlak şirketi müdürü tutuklandı. Ayrıca şirketin de kapatıldığı öğrenildi. Yine yapılan açıklamada, evin köpeğe satılmasının "hiçbir yasal dayanağı olmadığını" ve "toplumun ahlaki değerlerini ihlal ettiğini" belirtildi.