İran’da sosyal medya operasyonu: 466 gözaltı

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, çevre coğrafyalara yayılarak devam ediyor.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

Bu kapsamda, İran yönetimi, kamu güvenliği gerekçesiyle çevrim içi faaliyetlere yönelik önlemlerini sıkılaştırdı.

İran polisi, ABD ve İsrail’in iç istikrarsızlık oluşturma hedefleri doğrultusunda muhalif gruplardan faydalandığını öne sürerek, bu kapsamda yürütülen soruşturmalar sonucunda 466 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, toplumda korku ve kaygı oluşturmayı amaçladıkları, psikolojik güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştıkları ve düşman ile iş birliği yaptıkları belirtildi.

Ayrıca söz konusu kişilerin, sosyal medya üzerinden güvenliği tehdit eden faaliyetleri organize ettikleri belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.