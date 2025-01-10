İran'da tasarruf tedbirleri: Birçok eyalette okullar ve idari kurumlar tatil edildi

AA

İran'da tasarruf dönemi...

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, havaların soğuması sonrasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ülkedeki birçok eyalette eğitim kurumları ile devlet dairelerinde 11 Ocak Cumartesi günü için tatil kararı alındı.

BİR GÜN TATİL EDİLDİ

Buna göre Elborz, Simnan, Kirman, Kirmanşah, Kürdistan, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Rezevi Horasan, Gülistan, Mazenderan, Zencan, Güney Horasan, Merkezi, Kum ve Erdebil eyaletlerinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyi okullar ve üniversiteler ile devlet daireleri, kamu kurumları ve bankalar bir gün süreyle tatil edildi.

TAHRAN'DAKİ TATİLİN SEBEBİ HAVA KİRLİLİĞİ

Başkent Tahran'daki özel eğitim kurumları ile anaokulları, bankalar, devlet kurumları, resmi ve özel idari kurum ve kuruluşlar da tatil edildi.

Diğer eyaletlerdeki tatilin enerji tasarrufu sağlanması için ilan edildiği belirtilirken, başkent Tahran'daki tatilin sebebi ise "hava kirliliği" olarak açıklandı.

Tahran'da devam eden hava kirliliği nedeniyle tüm kademelerdeki eğitim kurumları ve üniversitelerin eğitimleri çevrim içi yapılacak.

Tahran'daki hizmet kuruluşları ile sağlık merkezleri ise çalışmaya devam edecek.

Tatil süresince Tahran Belediyesi tarafından verilen günlük özel bölgelere giriş trafik izinleri verilmeyecek, araçlar evlerin kapı numaralarının tek ya da çift oluşuna göre trafiğe çıkabilecek.