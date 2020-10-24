İran'da türbeler, koronavirüs nedeniyle kapatılacak

Tahran yönetimi, salgın kaynaklı vakaların artması nedeniyle harekete geçti. Kum, Meşhed ve Tahran'daki türbeler ile ülke genelindeki iş yerlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronayla Mücadele Ulusal Kurulu, ülkede tırmanışa geçen salgının yayılmasını önlemek için bir dizi yeni kararlar aldı.

Buna göre, ülkede 26 Ekim- 20 Kasım tarihlerinde market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler dışında tüm iş yerleri kapalı olacak.

İŞ YERLERİ İÇİN KAPATMA KARARI

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin duyurduğu kararlara göre, salgının kriz seviyesinde olduğu 43 şehirde spor kulüpleri, kahvehaneler, çay bahçeleri, hayvanat bahçeleri, luna parklar, kapalı havuzlar, okullar, üniversiteler, medreseler, dil kursları, kreşler, sinema ve tiyatro salonları açılmayacak.

TÜRBE ZİYARETLERİNE KORONA ENGELİ

Ayrıca müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, camiler, pasajlar, gıda ürünleri satmayan alışveriş merkezleri, dondurmacılar, araba pazarları, halıcılar, oyuncakçılar, ev ürünleri satan mağazalar, emlak ofisleri ve diğer zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapalı tutulacak.

Yeni önlemler kapsamında Kum, Meşhed ve Tahran'daki türbeler de ziyarete kapalı olacak. spor müsabakaları, yüz yüze sınavlar ve her türlü dini ve kültürel etkinlikler de yapılamayacak.

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YILDA MİLYONLARCA İNSAN GİDİYOR

Geçen şubat ayında, Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini ve kültürel merasimler geçici olarak askıya alınmıştı.

Ehli Beyt'in 12 İmamı'ndan 6'ncı İmam Cafer-i Sadık'ın torunu, 7'nci İmam Musa el-Kazım'ın kızı ve Meşhed'de medfun olan 8'inci İmam Ali er-Rıza'nın (İmam Rıza) kızkardeşi Fatıma binti Musa el-Kazım'ın (Fatıma-i Masume) türbesi yılda milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor.

Türbe, Kum kentinin önemli dini ve tarihi mekanları arasında yer alıyor.

AÇIK OLACAK YERLER

Günlük hayatın idamesi için gerekli olan marketler, fırınlar ve karakollar açık tutulurken, Tahran'ın genelinde devlet daireleri de yarı kapasiteyle çalışacak.

İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İran'da son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 32 bin 320'ye, vaka sayısı da 562 bin 705'e çıktı.