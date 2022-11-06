Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.856
0.20%
BTXN Coin
10.40
-1.60%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi

    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi

    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarda göstericiler, gördükleri mollaların sarıklarını düşürmeye başladı. Eylem kısa sürede akıma dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı.

    Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösteriler giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı.

    Emini'nin ölümü rejime yönelik eylemleri başlattı

    Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verdi. Kadınlar tepkilerini saçlarını keserek gösterirken, protestolar gün geçtikçe yeni boyut kazandı.

    Çok sayıda insanın öldüğü eylemler sürerken, göstericiler yeni bir akım başlattı.

    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi

    Mollaların sarıklarını düşürmeye başladılar

    İranlı protestocular gördükleri mollaların sarıklarını düşürmeye başladı.

    Mollalar ise ses çıkarmadan ve yerlere düşürülen sarıklarını almadan yürüyüp gitmeyi tercih ediyor.

    Son olarak gençlerin akım haline getirdiği protesto şekli, İran'da yeni sürecin ayak sesleri olarak görülüyor.

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #1

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #2

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #3

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #4

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #5

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #6

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #7

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #8

    İran da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi #9


    Karşıyakalı Errick McCollum’a bıçaklı saldırı
    Basketbol

    Karşıyakalı Errick McCollum’a bıçaklı saldırı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı
    Medya

    Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı

    Görüş Bildir