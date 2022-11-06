İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarda göstericiler, gördükleri mollaların sarıklarını düşürmeye başladı. Eylem kısa sürede akıma dönüştü.

İran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı.

Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösteriler giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı.

Emini'nin ölümü rejime yönelik eylemleri başlattı

Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verdi. Kadınlar tepkilerini saçlarını keserek gösterirken, protestolar gün geçtikçe yeni boyut kazandı.

Çok sayıda insanın öldüğü eylemler sürerken, göstericiler yeni bir akım başlattı.

İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi

Mollaların sarıklarını düşürmeye başladılar

İranlı protestocular gördükleri mollaların sarıklarını düşürmeye başladı.

Mollalar ise ses çıkarmadan ve yerlere düşürülen sarıklarını almadan yürüyüp gitmeyi tercih ediyor.

Son olarak gençlerin akım haline getirdiği protesto şekli, İran'da yeni sürecin ayak sesleri olarak görülüyor.