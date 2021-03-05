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- İran’da yolcu uçağına kaçırma girişimi
İran’da yolcu uçağına kaçırma girişimi
- AA
- 05.03.2021 - 15:15
İran’da dün akşam saat 22.10’da, bir hava korsanı uçak kaçırma girişiminde bulundu.
Meşhed’e gitmek üzere Ahvaz Havaalanı’ndan kalkan uçakta, yolcular ve pilot esir alındı.
Kalkan 334 sefer sayılı Fokker 100 tipi yolcu uçağının kaçırılma girişimine, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Uçuş Güvenlik Birimleri müdahale etti.
Hava korsanı, güvenlik güçleri tarafından engellendi.
ACİL İNİŞ YAPTI
Iran Air’e at yolcu uçağının İsfahan Havaalanı’na acil iniş yaptığı kaydedildi.
Girişim sırasından uçaktaki yolcular zarar görmedi.
GÖZALTINA ALINDI
Farklı bir uçağa tahliye edilen yolcular, Meşhed’e gönderildi.
Hava korsanı gözaltına alındı.
BAŞKA ÜLKEYE İNDİRMEK İSTEDİ
Olay hakkında yapılan çalışmalar neticesinde, hava korsanının uçağı Basra Körfezi’ne kıyısı bulunan bir ülkeye indirmek istediği bildirildi.
Detaylara yönelik incelemelerin devam ettiği açıklandı.