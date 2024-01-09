İran’daki bir fabrikada patlama oldu: 23 yaralı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elborz Eyaleti Tıbbi Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Ahmet Mehdevi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Mehdevi, Elborz eyaletinin Ferdis kentindeki Simin Deşt Sanayi Bölgesi'nde tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.
23 kişi yaralandı
Olayda 23 kişinin yaralandığını aktaran Mehdevi, yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğunu ifade etti.
Yangının yerel saatle 15.30 civarında meydana geldiğini bildiren Mehdevi, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Gaz çözeltisi patladı
Ferdis İtfaiye Teşkilatı Başkanı Hüseyin Aşuri de yangının fabrikadaki gaz çözeltisindeki patlama nedeniyle çıktığını aktardı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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