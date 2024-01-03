İran'daki bombalı saldırıdan yeni görüntüler İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında peş peşe iki patlama meydana geldi. İşte 103 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan yeni görüntüler...

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ensonhaber.com

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyordu.

Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında gerçekleştirilen anma programında bir anda peş peşe patlamalar yaşandı.

Patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

En az 103 ölü: Altısının çocuk olduğu belirlendi

Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Yaşananların ardından İran devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayınladı.

Patlamanın hemen ardından yeni görüntüler

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi.

Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

İşte İran'da meydana gelen patlamalar sonrası ilk görüntüler...