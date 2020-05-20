İran'daki camilerde bayram namazı kılınacak

Ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, her camide sağlık şartlarına uymak koşuluyla namaz kılınabileceğini söyledi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 64 ölüm gerçekleşti.

Böylelikle ülkedeki toplam ölü sayısı 7 bin 183'e yükseldi.

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala, İran'da bayram namazı kılınmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bayram namazının büyük kalabalıkların toplandığı mekanlar dışında ülke genelindeki bütün camilerde kılınacağını bildirdi.

"HER CAMİDE NAMAZ KILINABİLİR"

Ruhani, "Her camide sağlık talimatlarına uygun bir şekilde namaz kılınabilir ve insanlar kendi evlerinde de kılabilir." ifadesini kullandı.

İran'da koronavirüs tehdidi nedeniyle aylardır kapalı tutulan camiler, Kadir Gecesi etkinlikleri nedeniyle ülke genelinde ibadete açılmıştı.