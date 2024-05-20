İran'daki helikopter kazasında ölenlerin naaşları Tebriz'e taşınacak Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazadan sonra izlenecek yol haritası netleşmeye başladı.

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ensonhaber.com

İran'da taşları yerinden oynatan helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Tebriz kentine taşınacak.

Ülkedeki yarı resmi Tasnim News gazetesine göre, İran Kızılayı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin öldüğü helikopter kazası sonrasında naaşlar için izlenecek yolu paylaştı.

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İran Kızılayı Başkanı Pir-Hossein Kolivand, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinden Tebriz şehrine giderken düşmüştü. Arama kurtarma ekipleri, bölgeyi kaplayan yoğun sis nedeniyle saatler sonra kaza noktasına varabilmişti.

Naaşlar Tebriz'e nakledilecek

Kolivand, Reisi ile birlikte helikopterde cansız bedenlerine ulaşılan isimlerin naaşlarının Tebriz şehrine nakledileceğini söyledi.

Kazada ölenlerin isimleri

Tahran'ı sarsan kazada hayatını kaybedenler arasında İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Ali Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'i de vardı.