İran’daki ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler anıldı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar 40 gün sürdü.

40 gün süren çatışmalarda geçtiğimiz gün ABD-İran arasında ateşkes imzalandı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırı ise çatışmaların en acı yönünü ortaya koydu.

ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

AİLELER EVLATLARININ MEZARINDA

Çocukların hayatını kaybettiği saldırıdan sonra aileler, mezarları başında gözyaşı döktü.

İRAN'DAN ACI KARELER

ABD-İsrail’in İran’daki ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler, saldırının 40. gününde kabirleri başında anıldı.

Anne ve babalar evlatlarının mezarlarına kapanarak uzun süre ağladı...

ABD'Lİ YETKİLİLER "SORUŞTURMA BAŞLATILDI" DEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, okul saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Israrlı sorulara, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını veren Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığı" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de basın toplantısında, ABD'nin okula hava saldırısı düzenleyip düzenlemediğinin sorulması üzerine, “Bildiğimiz kadarıyla hayır.” yanıtını vererek, “Savaş Bakanlığı bu konuyu araştırıyor.” demişti.

ABD'li Sözcüye, ABD'nin saldırısı olmadığına dair herhangi bir kanıt bulunup bulunmadığı ve İsrail'in saldırıda rol oynayıp oynamadığına dair herhangi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı da sorulmuştu.