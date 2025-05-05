İran'dan ABD'nin bölgedeki üs ve çıkarlarını hedef alma tehdidi

AA & Ensonhaber

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Yemen'deki Husilere desteği nedeniyle İran'a askeri saldırı tehditlerine yanıt verdi.

Yemen'deki Husilerin bağımsız olduklarını ve kendi kararlarını aldıklarını savunan Nasırzade, "Bu konunun İran ile hiçbir ilgisi yoktur. ABD'ye bölgede kriz oluşturmaya çalışmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü İran, Kızıldeniz'deki Amerikan uçağının gemiden düşmesinden sorumlu değildir" dedi.

"SAVAŞ İLAN EDİLİRSE GÜÇLÜ KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran'ın savaş başlatmadığını ve başlatmayacağını söyleyen Nasırzade, "İran'a saldırı olursa veya savaş ilan edilirse güçlü karşılık vereceğiz. Bu savaş, ABD'den veya Siyonist rejimden (İsrail) kaynaklanıyorsa İran onların çıkarlarına, üslerine ve güçlerine saldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin bölgedeki komşularını dost kabul ettiğini belirten Nasırzade, "Komşu ülkelerle hiçbir husumetimiz yok ve aramızda kardeşlik hakim ancak İran'a bir saldırı olması durumunda bölge ülkelerinde bulunan Amerikan üsleri bizim hedefimiz olacaktır" diye konuştu.

"İRAN'A MESAJ"

Hegseth, "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu tehdidin ardından 3 Mayıs'ta Roma'da iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı.

İran, görüşmelerin lojistik nedenlerden ertelendiğini duyurmuştu.