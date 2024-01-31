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İran'dan ABD'ye gözdağı... Herhangi bir saldırıya kararlı şekilde karşılık vereceğiz

İran'dan ABD'ye gözdağı... Herhangi bir saldırıya kararlı şekilde karşılık vereceğiz ABD'nin, Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sonra yüksek perdeden yaptığı intikam açıklamalarına karşı İran da herhangi bir saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.