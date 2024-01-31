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İran'dan ABD'ye: Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız

İran'dan ABD'ye: Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız ABD'nin Ürdün sınırında düzenlenen saldırıda 3 askerini kaybetmesinden sonra yaptığı sert açıklamaları değerlendiren İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.