İran'dan ateşlenebilecek mühimmatların İsrail'e varış süreleri İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre İran'ın başlattığı İHA saldırısının ardından, ateşlenen mühimmatların İsrail'e ne kadar sürede varacaklarına dair detaylar dikkat çekti. Buna göre kamikaze İHA'lar 9 saatte İsrail'de olacak.

ensonhaber.com

1 Nisan'da İsrail, Şam'da bulunan İran büyükelçiliği yerleşkesine ait bir konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırı sonucunda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki general dahil olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, bunun ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı.

İran'dan İsrail'e İHA saldırısı

Bu gece ise Orta Doğu gerilim adeta had safhada..

İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre İran tarafından düzinelerce İHA ile saldırı başlatıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, IDF’nin İHA’ları izlediğini belirterek İHA’ların ülkeye ulaşmalarının birkaç saat alacağını kaydetti.

Gelişmelerin ardından sosyal medyada gündeme getirilen konulardan biri de, İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mihimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e varacağı oldu.

İşte o mühimmatlar ve İsrail'e tahmini varış süreleri: