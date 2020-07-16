İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a arabuluculuk teklifi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, iki ülke arasında yaşanan gerilimin düşürülmesi için devreye girmeye hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a saldırılar düzenledi.

Saldılarda sivil yerleşimler de hedef oldu. Azerbaycan ordusunun verdiği karşılık sonucu Ermenistan ağır kayıplar yaşadı.

İran, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bölgenin yeni bir gerilimi kaldıramayacağını belirterek, Tahran'ın iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIRIZ"

Azerbaycan sınırı yakınında yer alan Erdebil kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Musevi, "Tarafları soğukkanlı olmaya davet ediyoruz. Gerilim çıkar çıkmaz bunun düşürülmesi için diplomasi mekanizmamızı aktif hale getirdik. Gerilimin düşürülmesi ve barışçıl çözümler çerçevesinde iki ülke arasındaki farklılıkları azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazırız." diye konuştu.