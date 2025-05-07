İran'dan enerji tasarrufu için sert tedbirler

AA

İran'da enerji krizi yaşanıyor.

İranlı yetkililer, enerji krizini aşmak için çeşitli önlemler alıyor.

İran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında, belirlenen kullanım sınırının aşılması halinde her 20 dakika için 1 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

TÜKETİM SINIRINI AŞANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında, belirlenen tüketim sınırını aştıkları gerekçesiyle yaklaşık 700 banka şubesinin elektrikleri kesildi.

İran elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında alınan önlemleri anlattı.

Abonelerin kullanım sınırını aşmaları halinde her 20 dakika için 1 saat elektrik kesintisi uygulandığını kaydeden Meşhedi, uygulamanın akıllı sayaçlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Meşhedi, "Dün, Tahran'da tüketim sınırını aştıkları belirlenen yaklaşık 700 bankanın elektriği kesildi." ifadelerini kullandı.

TASARRUF ÇAĞRISI

İranlı yetkili, elektriğin halka adil bir şekilde ulaşabilmesi için konut, ticari ve idari abonelere tasarruf yapmaları çağrısında bulundu.

DOĞALGAZ VE PETROL REZEVLERİNİ KULLANAMIYOR

Dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

KLİMALAR ETKİN

İran'da özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesiyle enerji talebi zirveye ulaşıyor. Enerji tasarrufu uygulamaları ülkede yaygınlaşırken yetkililer, kaynakları tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyor.

İRAN'DA ENERJİ TASARRUFU KAPSAMINDA RESMİ KURUMLARDA YAZ MESAİ SAATİ UYGULANACAK

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, devlet kurumlarında yaz mesai saati uygulamasının cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Muhacirani, sosyal medya platformu X'ten, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Devlet daireleri ve kamu kurumlarının çalışma saatleri, 10 Mayıs Cumartesi gününden itibaren saat 06.00 ila 13.00 arası olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'da geçtiğimiz günlerde, enerji tüketimini yönetmek amacıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için çalışma saatlerinin ayarlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu uygulamanın enerji tüketiminin yönetilmesine yardımcı olması bekleniyor.

TAHRAN'DA "TÜKETİM SINIRINI AŞTIKLARI" GEREKÇESİYLE YÜZLERCE BANKANIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

İran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında belirlenen kullanım sınırının aşılması halinde her 20 dakika için 1 saat elektrik kesintisi uygulanıyor

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında belirlenen tüketim sınırını aştıkları gerekçesiyle yaklaşık 700 banka şubesinin elektrikleri kesildi.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ, TEDBİRLERİ ANLATTI

İran elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında alınan önlemleri anlattı.

HER 20 DAKİKA İÇİN 1 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Abonelerin kullanım sınırını aşmaları halinde her 20 dakika için 1 saat elektrik kesintisi uygulandığını kaydeden Meşhedi, uygulamanın akıllı sayaçlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Meşhedi, "Dün, Tahran'da tüketim sınırını aştıkları belirlenen yaklaşık 700 bankanın elektriği kesildi." ifadelerini kullandı.