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    İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı

    İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Donald Trump’a benzeyen bir golfçüyü insansız hava aracı ile hedef alınmış şekilde göstererek tehdit etti.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 18:37
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 19:37
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    İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ı tehdit etti.

    İHA'LI, GOLF SAHALI TEHDİT

    Hamaney sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a benzeyen bir golfçüyü insansız hava aracı ile hedef alınmış şekilde gösterdi.

    İRAN, İNTİKAM YEMİNLERİ ETMEYE DEVAM EDİYOR

    Hamaney’in Trump’ı tehdit eden paylaşımında, ABD'nin drone saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı vurgulandı.

    NE OLMUŞTU?

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat ziyareti sırasında Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

    TWİTTER, HAMANEY'İ ASKIYA ALDI

    Öte yandan Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast imasında bulunan paylaşım yapmasının ardından askıya aldı.

    İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı #1

    İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı #2

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