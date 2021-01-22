Haberler

Dünya Haberleri

İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı

İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı

İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Donald Trump’a benzeyen bir golfçüyü insansız hava aracı ile hedef alınmış şekilde göstererek tehdit etti.