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- İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı
İran’dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı
- İHA
- 22.01.2021 - 18:37
- Güncelleme : 22.01.2021 - 19:37
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ı tehdit etti.
İHA'LI, GOLF SAHALI TEHDİT
Hamaney sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a benzeyen bir golfçüyü insansız hava aracı ile hedef alınmış şekilde gösterdi.
İRAN, İNTİKAM YEMİNLERİ ETMEYE DEVAM EDİYOR
Hamaney’in Trump’ı tehdit eden paylaşımında, ABD'nin drone saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat ziyareti sırasında Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.
TWİTTER, HAMANEY'İ ASKIYA ALDI
Öte yandan Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast imasında bulunan paylaşım yapmasının ardından askıya aldı.