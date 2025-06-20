İran'dan 'internette kısıtlamaya gitme' kararı

İran-İsrail gerilimi sürerken İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, alınan yeni kararı duyurdu.

Yaşanan gelişmeye ilişkin bilgiler, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer aldı.

IRNA'ya göre Muhacirani, İsrail saldırılarının ardından internette yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi verdi.

"İNTERNET KISITLAMASI KARARI ALINDI"

Muhacirani, "Güvenlik hepimizin önceliğidir. Temel altyapılara yönelik siber saldırılar ve bankaların işleyişinde aksaklıklar yaşandı. Ayrıca birçok insansız hava aracı internet üzerinden kontrol ediliyordu. Tüm bu sorunlar nedeniyle internet kısıtlaması kararı alındı." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ VE ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN BU KARARI ALDIĞIMIZI VURGULUYORUM"

Gerekirse ulusal internete geçiş yapılacağını dile getiren Muhacirani, "Vatandaşlarımız ve ülkemizin güvenliği için bu kararı aldığımızı vurguluyorum. Şüpheli bağlantılara tıklamayın, haberleri yalnızca ulusal medya ve yerli mesajlaşma uygulamalarından takip edin." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.